Все победители литературной премии «История Будущего»





ВЦИОМ также провёл нейросетевой анализ конкурсных текстов и выяснил, что фантасты XXI века пишут не столько о железе, сколько о человеке. В центре их сюжетов выступает поиск баланса между прогрессом и эмпатией, разумом и чувствами.







В конкурсе участвовало более 2400 рассказов со всего мира. После двух этапов отбора победителями стали девять авторов — по три в каждой категории.







Лучший рассказ на иностранном языке: 1. Леонид Алирио Мариньо Мурильо (Колумбия) — «Парадокс Юпитера»

2. Имраан Кувадия (ЮАР) — «Высокоразвитые, холодные и бесчувственные» 3. Вальтер Тарталья (Италия) — «Пробуждение Ниилы» Лучший рассказ: 1. Рагим Джафаров — «Псипатриарх» 2. Александр Лепёхин — «Пирожки» 3. Денис Столяров — «Эффект Манделы» Лучший рассказ для детей и подростков: 1. Марина Аницкая — «Гостья с Земли» 2. Алексей Олейников — «Ёлка на Энцеладе» 3. Алиса Коротовских — «Ложное солнце».



В интерактивном музее «АТОМ» на ВДНХ торжественно подвели итоги международной литературной премии «История Будущего» — награды для тех, кто создаёт миры, где технологии и человек ещё только учатся понимать друг друга. Девять авторов из России, Европы, Африки и Латинской Америки стали первыми лауреатами.