«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация

Как создавалась техника из «Назад в будущее 2»: концепт-арты
«Смертельная битва»: как снимали первую удачную экранизацию игры
Все победители литературной премии «История Будущего»

Андрей Квасков
12 ноября 14:14
172
1 минута на чтение
В интерактивном музее «АТОМ» на ВДНХ торжественно подвели итоги международной литературной премии «История Будущего» — награды для тех, кто создаёт миры, где технологии и человек ещё только учатся понимать друг друга. Девять авторов из России, Европы, Африки и Латинской Америки стали первыми лауреатами.

ВЦИОМ также провёл нейросетевой анализ конкурсных текстов и выяснил, что фантасты XXI века пишут не столько о железе, сколько о человеке. В центре их сюжетов выступает поиск баланса между прогрессом и эмпатией, разумом и чувствами.

В конкурсе участвовало более 2400 рассказов со всего мира. После двух этапов отбора победителями стали девять авторов — по три в каждой категории.

Лучший рассказ на иностранном языке: 1. Леонид Алирио Мариньо Мурильо (Колумбия) — «Парадокс Юпитера»
2. Имраан Кувадия (ЮАР) — «Высокоразвитые, холодные и бесчувственные» 3. Вальтер Тарталья (Италия) — «Пробуждение Ниилы» Лучший рассказ: 1. Рагим Джафаров — «Псипатриарх» 2. Александр Лепёхин — «Пирожки» 3. Денис Столяров — «Эффект Манделы» Лучший рассказ для детей и подростков: 1. Марина Аницкая — «Гостья с Земли» 2. Алексей Олейников — «Ёлка на Энцеладе» 3. Алиса Коротовских — «Ложное солнце».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
