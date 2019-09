В середине июля огромную популярность набрал шуточный флэшмоб, посвящённый штурму «Зоны 51» — легендарной американской военной базы, которая за много стала героем городских легенд и фантастических сюжетов про пришельцев. У «Зоны 51» и впрямь повышенная секретность — на ней, предположительно проводятся эксперименты в области воздухоплавания и систем вооружения.

Читайте также Мем: шуточный штурм Зоны 51 В сообщество на Facebook, посвящённое нападению, вступили уже миллион человек. Они обсуждают «тактику Наруто»!

Организаторы решили устроить шуточный штурм 20 сентября — используя бег из «Наруто»! И вот 20 сентября наступило, но пока что бегающих как ниндзя не видно.

Онлайн-трансляцию на момент публикации записи смотрят 30 тысяч человек — увы, участвуют явно меньше. Впрочем, поклонникам флэшмоба это не мешает поддерживать активистов в соцсетях.

Один из сюжетов даже попал в СМИ, где репортёрам удалось-таки запечатлеть одного бегуна!

Who else are excited to see what happens with the Area 51 saga?? But this kid running past behind the reporter will definitely go down in history. 🤣 #area51 #area51raid pic.twitter.com/e9bqllHG98 — Debra Palmer (@palmerdebra) September 20, 2019

Кто-то ещё желает увидеть, чем завершится сага с «Зоной 51»? Как бы там ни было, бегущий парень позади журналиста точно войдёт в историю!

Area 51 ready. Let’s clap some alien cheeks ladies and gentlemen pic.twitter.com/S3FYNlCBz0 — Cristian “Melatonin Plug” Perez (@CristianPerez07) September 20, 2019

К штурму «Зоны 51» готов!

Это случится сегодня, парни! Придерживайтесь плана!

Area 51 guards when they see everyone running through the desert but remember they moved all the Aliens to Area 52 in preparation for the attack #Area51 pic.twitter.com/RfuqV9j4Vl — Original Name (@VeryUniqueName_) September 20, 2019

Охранники «Зоны 51» смотрят, как люди бегут по пустыне, зная, что всех пришельцев перевезли в «Зону 52».

Me listening to alien music after I get them out of Area 51 #Area51 pic.twitter.com/SFwqVtmS76 — Harshal (@iHarshalWatts) September 20, 2019

Я наслаждаюсь музыкой пришельцев — после того, как вывез нескольких их из «Зоны 51».

"How many futures did you see?"

"14,000,605"

"How many did we win?"

"One."#Area51 pic.twitter.com/U1MtzGRSYD — Josh Fritz (@GovernorNacho) September 20, 2019

— Как много вариантов будущего ты видел?. — 14,000,065. — В скольких из них мы победили? — В одном.

Парни, оно начинается!