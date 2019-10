Находка: серия книг с «живыми» обложками в дополненной реальности

В начале октября англоязычное книжное издательство Orbit Books представило серию книг с «живыми» обложками, которые можно увидеть в дополненной реальности при помощи приложения на смартфоне. Каждой книге из серии соответствует короткая анимация (дракон расправляет крылья, а буквы появляются из ниоткуда) и обращение автора книги.

Вот как это выглядит.

Если вы вдруг найдёте такую книгу, то обязательно посмотрите, как это работает. Для устройств на Android нужно скачать приложение Google Lens, а для iOS — приложение Google.