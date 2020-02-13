NASA обновило легендарный снимок аппарата Voyager-1 «Бледная голубая точка»

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14 февраля 1990 года космический аппарат Voyager-1 сделал фотографию Земли, находясь на расстоянии в 6 миллиардов километров от Солнца — уже за Нептуном. Эта фотография получила название «Бледная голубая точка» (Pale Blue Dot).

В честь 30-летнего юбилея NASA обновило снимок — на сайте агентства можно скачать современную «прокачанную» или оригинальную версию 1990 года.

NASA обновило легендарный снимок аппарата Voyager-1 «Бледная голубая точка» 1

Оригинал

NASA обновило легендарный снимок аппарата Voyager-1 «Бледная голубая точка»

Ремастер

Фотография Земли, кстати, была лишь частью проекта, который в NASA назвали «семейным портретом». Незадолго до отключения камер Voyager с того же расстояния сделал снимки всех других планет Солнечной системы.

Карл Саган, который участвовал в этом проекте, позаимствовал название портрета Земли для своей книги. В ней он пишет:

Взгляните ещё раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы.

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