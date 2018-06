Геймдизайнер Эдмунд Макмиллен вышел на Kickstarter с новым проектом — настольной игрой по вселенной The Binding of Isaac. Поклонникам игры настолько понравилась идея Макмиллена, что они молниеносно вложились в игру — требуемая сумма в 50 000 долларов была собрана за час и пятнадцать минут! Одна из причин популярности The Binding of Isaac: Four Souls — загадочные тизеры, которые Макмиллен публиковал в последнее время. В них он обещал показать новый мультиплеерный проект для платформы, «которая есть у большинства из вас».

На странице проекта геймдизайнер опубликовал подробные правила Four Souls. Настолка немного напоминает знаменитый «Манчкин», но только игроки действуют в кооперативе, от двух до четырёх человек. Они убивают монстров, чтобы добыть сокровища, добычу и души. Первым побеждает игрок, собравший четыре души.

Идея The Binding of Isaac: Four Souls пришла к Макмиленну внезапно. Как он рассказал, ему давно предлагали поработать над настолкой, но он не знал, с чего начать. Однако недавно к нему пришла идея, и он за пять дней написал прототип с самодельными карточками. Геймдизайнер не ожидал, что проект привлечёт столько внимания и денег, и поэтому он даже не успел продумать сверхцели — их он планирует добавить позже.

Комплект игры обойдётся в 25 баксов (без учёта доставки). Он включает в себя 4 карточки персонажей, книгу правил, 4 карточки начальных предметов, 100 карточек монстров, 100 карточек сокровищ, 100 карточек добычи, две игральных кости, 100 пенни и 2 дополнительные карточки души. Игру вышлют к ноябрю этого года. Сбор средств будет идти ещё месяц.