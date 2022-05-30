Netflix подтвердил, что полностью отключил сервис в России

Netflix в разговоре с агентством AFP подтвердил, что полностью отключил онлайн-кинотеатр для пользователей на территории России.

По словам пресс-службы компании, эта мера — финальный шаг в процессе ухода с нашего рынка.

Стриминговый сервис отключили не сразу, потому что ее представители ждали, когда полностью истекут оплаченные подписки в России.

На прошлой неделе в сети обратили внимание, что сайт и приложения Netflix больше не получается открыть без VPN.

Напомним, из-за ухода компании из России на фоне сложившейся ситуации, онлайн-кинотеатр потерял около 700 тысяч активных пользователей.