Netflix подтвердил, что полностью отключил сервис в России

Netflix в разговоре с агентством AFP подтвердил, что полностью отключил онлайн-кинотеатр для пользователей на территории России.
По словам пресс-службы компании, эта мера — финальный шаг в процессе ухода с нашего рынка.
Стриминговый сервис отключили не сразу, потому что ее представители ждали, когда полностью истекут оплаченные подписки в России.
На прошлой неделе в сети обратили внимание, что сайт и приложения Netflix больше не получается открыть без VPN.
Напомним, из-за ухода компании из России на фоне сложившейся ситуации, онлайн-кинотеатр потерял около 700 тысяч активных пользователей.
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