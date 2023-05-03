Netflix продлил «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на третий сезон

Netflix продлил постапокалиптическую драму «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на третий сезон, который станет для сериала последним.
Третий сезон, кстати, уже сняли. А вот когда он выйдет, пока не уточняется.
Создатель и шоураннер проекта Джим Микл отметил, что в продолжении Гас увидит мир и человечество с той стороны, которую не видел в предыдущих сезонах.
В третьем сезоне к актерскому составу присоединились Кара Джи («Пространство») и Аяжан Далабаева, которые сыграют Сиану и Нуку соответственно.
Премьера второго сезона состоялась 27 апреля. За четыре дня он набрал 48,3 миллиона часов просмотров.
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