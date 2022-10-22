Netflix выпустит новую адаптацию «Тетради смерти» от шоураннеров «Очень странных дел»

Netflix запустил в производство новую адаптацию культового аниме «Тетрадь смерти». Об этом сообщает Deadline.

Сценарий напишет Халия Абдель-Мегуид, известная по хоррор-сериалу «Мисс Аннити». Сценаристка разговаривает на японском и жила в Токио, а также очень любит оригинальную мангу Цугуми Оба и аниме. Продюсировать сериал будет компания Upside Down Pictures, основанная шоураннерами «Очень странных дел» братьями Дафферами.

Это будет вторая попытка Netflix адаптировать «Тетрадь смерти». Ранее, в 2017 году, стриминг выпустил полнометражный фильм, который негативно оценили как фанаты оригинала, так и критики.