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    Неземные красота: тизер «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая

    15 июля 2022
    15.07.2022
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    0 минут на чтение
    Первый тизер «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая

    В сети появился свежий тизер следующего полнометражного фильма Макото Синкая («Дитя погоды», «Твоё имя») «Судзумэ закрывает двери». Достаточно сказать, что в сюжете вновь фигурирует загадочное явление и неловкая девушка, а в ролике показывают очень много красивого неба и воды.

    17-летняя Судзуми живёт в маленьком городе на острове Кюсю. Внезапно она сталкивается с таинственным молодым человеком, который ищет поблизости некую таинственную дверь. Как только герои её открывают, происходит непредвиденное — такие же двери появляются по всей Японии. И теперь Судзуми вместе с новообретённым товарищем отправляются в путешествие, чтобы закрыть эти «порталы в несчастье».

    В японском прокате мультфильм стартует 11 ноября. По всей видимости, в мировом прокате стоит ждать лишь в следующем году.

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     Марина Беляева |  30.10.2019

    Романтическая история о первой любви и дожде удивительным образом не скатывается в самоповтор. Вечный эскапист Макото Синкай впервые обратил внимание на общественные проблемы.

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