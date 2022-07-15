Неземные красота: тизер «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая

В сети появился свежий тизер следующего полнометражного фильма Макото Синкая («Дитя погоды», «Твоё имя») «Судзумэ закрывает двери». Достаточно сказать, что в сюжете вновь фигурирует загадочное явление и неловкая девушка, а в ролике показывают очень много красивого неба и воды.

17-летняя Судзуми живёт в маленьком городе на острове Кюсю. Внезапно она сталкивается с таинственным молодым человеком, который ищет поблизости некую таинственную дверь. Как только герои её открывают, происходит непредвиденное — такие же двери появляются по всей Японии. И теперь Судзуми вместе с новообретённым товарищем отправляются в путешествие, чтобы закрыть эти «порталы в несчастье».

В японском прокате мультфильм стартует 11 ноября. По всей видимости, в мировом прокате стоит ждать лишь в следующем году.