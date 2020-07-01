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    Новости

    Lucasfilm анонсировала несколько книг и энциклопедий по «Мандалорцу»

    1 июля 2020
    Кот-император
    01.07.2020
    3599
    1 минут на чтение

    Официальный сайт «Звёздных войн» анонсировал целый ряд новых изданий по сериалу «Мандалорец». Это главным образом артбуки и энциклопедии, посвящённые созданию сериала, его миру и героям, но есть и художественные произведения. Причём, что интересно, в основном для детей, хотя сериал детским не был.

    Новые книги по «Мандалорцу» анонсированы на starwars.com 1

    Обложка: Doug Chiang

    • Фил Шостак «Искусство сериала „Мандалорец“ (сезон 1)» — артбук.
    • Адам Кристофер «Мандалорец:  оригинальный роман» — новеллизация для взрослых.
    • Джо Шрайбер «Мандалорец: детская новеллизация».
    • Пабло Идальго «Мандалорец: Полный визуальный справочник» — энциклопедия.
    • Брук Витейл «Мандалорец: Союзники и враги» — книга для самых маленьких.
    • Брук Витейл — детская книга с картинками, название будет объявлено позже.

    Кроме того, сайт обещает скорый выход пока безымянных комиксов от Marvel и IDW Publishing, отдельный журнал, книги-раскраски и прочие издания, главным образом для детей, в том числе такие, которые изложат маленьким читателям сюжет первого сезона.

    Очень похоже, что в Lucasfilm решили сделать серьёзную ставку на сериал как на свой флагман и надеется заинтересовать им даже детей. По слухам, игрушки с героями новой трилогии продаются плохо, а вот Малыш Йода и Мандо словно созданы именно для игрушек. Первая так и вовсе попала в топ продаж Amazon.

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    Можно ли сказать, что именно это — будущее «Звёздных войн»?

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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