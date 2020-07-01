Lucasfilm анонсировала несколько книг и энциклопедий по «Мандалорцу»

Официальный сайт «Звёздных войн» анонсировал целый ряд новых изданий по сериалу «Мандалорец». Это главным образом артбуки и энциклопедии, посвящённые созданию сериала, его миру и героям, но есть и художественные произведения. Причём, что интересно, в основном для детей, хотя сериал детским не был.

Фил Шостак «Искусство сериала „Мандалорец“ (сезон 1)» — артбук.

Адам Кристофер «Мандалорец: оригинальный роман» — новеллизация для взрослых.

Джо Шрайбер «Мандалорец: детская новеллизация».

Пабло Идальго «Мандалорец: Полный визуальный справочник» — энциклопедия.

Брук Витейл «Мандалорец: Союзники и враги» — книга для самых маленьких.

Брук Витейл — детская книга с картинками, название будет объявлено позже.

Кроме того, сайт обещает скорый выход пока безымянных комиксов от Marvel и IDW Publishing, отдельный журнал, книги-раскраски и прочие издания, главным образом для детей, в том числе такие, которые изложат маленьким читателям сюжет первого сезона.

Очень похоже, что в Lucasfilm решили сделать серьёзную ставку на сериал как на свой флагман и надеется заинтересовать им даже детей. По слухам, игрушки с героями новой трилогии продаются плохо, а вот Малыш Йода и Мандо словно созданы именно для игрушек. Первая так и вовсе попала в топ продаж Amazon.