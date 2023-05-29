Педро Паскаль рассказал, как из-за фанатов «Игры престолов» подхватил глазную инфекцию

Звезда сериалов «Мандалорец» и «Одни из нас» Педро Паскаль рассказал о своеобразном случае на раннем этапе своей карьеры — со времён съёмок в «Игре престолов». Там, напомним, актёр вплотил искусного харизматичного бойца Оберина Мартелла (он же «Красный Змей»). Его, как и многих других персонажей саги, ждала бесславная участь — в поединке с Горой Оберин подставился и оппонент, будучи сам при смерти, выдавил ему глаза и разломил череп.

А вот что последовало за этим дальше. По словам Паскаля, фанаты «Игры престолов» просили с ним сфотографироваться, и актёр поначалу не мог им отказать. Но многие зрители начали совать актёру пальцы в глаза, чтобы воспроизвести сцену из сериала.

Я помню, ранее, из-за «Игры престолов» и того, как умер мой персонаж, люди очень-очень хотели делать селфи, суя пальцы мне в глаза. И поначалу я им позволял, я был счастлив успеху персонажа в сериале. А затем я заработал глазную инфекцию. Педро Паскаль, актёр

В рамках всё того же интервью в формате круглого стола, Паскаль рассказал, что в «Мандалорце» занимался преимущественно озвучкой. А дублируют его в костюме Брендан Уэйн и каскадер Латиф Краудер. В основном Паскаль появляется на площадке в тех сценах, где ему нужно снять шлем.

Было огромное количество экспериментов, я надевал костюм, но, если честно, мое тело попросту не готово носить его постоянно на протяжении четырех месяцев. Но я в нем был, причем неоднократно. Педро Паскаль, актёр

Сейчас работа над четвёртым сезоном «Мандалорца» приостановлена из-за забастовки сценаристов.