Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма

Как делают дубляж и озвучивание фильмов
«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?
«Первобытный» Тартаковского возвращается! Тизер 3-го сезона

Кот-император
10 октября 10:30
98
1 минута на чтение
Третий сезон мультсериала «Первобытный» Геннди Тартаковского (создателя «Самурая Джека») должен выйти в январе 2026 года на Adult Swim. А сегодня он обзавёлся коротким тизером. В нём мы видим как главный герой Копьё возвращается в не совсем живом виде — он тут похож на нежить.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
«Первобытный» — это брутальный фэнтези-сериал о приключениях пещерного дикаря в мире, где люди сосуществуют с динозаврами, гигантскими насекомыми и другими странными тварями. Большая часть сериала лишена диалогов, сюжет подаётся чисто визуальным повествованием. У главного героя даже нет имени — Копьём его прозвали создатели за умелое обращение с этим оружием. «Первобытный» славится круто поставленными и очень жестокими боевыми сценами.

