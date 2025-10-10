«Первобытный» Тартаковского возвращается! Тизер 3-го сезона

Третий сезон мультсериала «Первобытный» Геннди Тартаковского (создателя «Самурая Джека») должен выйти в январе 2026 года на Adult Swim. А сегодня он обзавёлся коротким тизером. В нём мы видим как главный герой Копьё возвращается в не совсем живом виде — он тут похож на нежить.

Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит