«Первобытный» Тартаковского возвращается! Тизер 3-го сезона

Третий сезон мультсериала «Первобытный» Геннди Тартаковского (создателя «Самурая Джека») должен выйти в январе 2026 года на Adult Swim. А сегодня он обзавёлся коротким тизером. В нём мы видим как главный герой Копьё возвращается в не совсем живом виде — он тут похож на нежить.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
«Первобытный» — это брутальный фэнтези-сериал о приключениях пещерного дикаря в мире, где люди сосуществуют с динозаврами, гигантскими насекомыми и другими странными тварями. Большая часть сериала лишена диалогов, сюжет подаётся чисто визуальным повествованием. У главного героя даже нет имени — Копьём его прозвали создатели за умелое обращение с этим оружием. «Первобытный» славится круто поставленными и очень жестокими боевыми сценами.