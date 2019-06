Первый тизер Kipo and The Age of Wonderbeasts — постапокалиптического мультсериала от Netflix

Netflix представил первый тизер своего следующего анимационного проекта — Kipo and the Age of Wonderbeasts. Ролик вышел не слишком информативным, но очень красочным. Этот постапокалиптический мультсериал рассказывает историю девочки по имени Кипо, которая всю жизнь прожила в подземном убежище. Но однажды выбралась на поверхность, где с группой выживших отправилась в путь по пережившей катастрофу Земле. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта назначен художник Рэдфорд Секрист, работавший над мультфильмами «Как приручить дракона 2» и «Мегамозг». Ещё одним исполнительным продюсером числится Билл Волкофф — сценарист сериалов «Трон: Восстание», «Однажды в сказке» и «Звёздные войны: Повстанцы». Озвучивает Кипо Карен Фукухара (подарила голос принцессе Глиммер из перезапуска «Принцессы Ши-Ра»). Производством занимается DreamWorks, которая ранее выпустила для Netflix «Охотников на троллей», «Вольтрона» и всё ту же «Принцессу Ши-Ра». Даты выхода у мультсериала пока нет. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.