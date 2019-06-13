Первый тизер Kipo and The Age of Wonderbeasts — постапокалиптического мультсериала от Netflix

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Netflix представил первый тизер своего следующего анимационного проекта — Kipo and the Age of Wonderbeasts. Ролик вышел не слишком информативным, но очень красочным.

Этот постапокалиптический мультсериал рассказывает историю девочки по имени Кипо, которая всю жизнь прожила в подземном убежище. Но однажды выбралась на поверхность, где с группой выживших отправилась в путь по пережившей катастрофу Земле.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта назначен художник Рэдфорд Секрист, работавший над мультфильмами «Как приручить дракона 2» и «Мегамозг». Ещё одним исполнительным продюсером числится Билл Волкофф — сценарист сериалов «Трон: Восстание», «Однажды в сказке» и «Звёздные войны: Повстанцы». Озвучивает Кипо Карен Фукухара (подарила голос принцессе Глиммер из перезапуска «Принцессы Ши-Ра»). Производством занимается DreamWorks, которая ранее выпустила для Netflix «Охотников на троллей», «Вольтрона» и всё ту же «Принцессу Ши-Ра».

Даты выхода у мультсериала пока нет.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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