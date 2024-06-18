Первый тизер постапокалиптического фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал первый тизер-трейлер постапокалиптического фильма «Последний ронин».

Действие развернется в недалеком будущем, когда цивилизация полностью разрушена из-за изменений климата и ядерной войны. Главный герой путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, попутно составляя карту континента, где на каждом углу подстерегают охотники за головами и бандиты.

Режиссером выступает Макс Шишкин, ранее снявший «Последний трек». А главную роль исполняет Юрий Колокольников.

Премьера состоится 26 декабря.