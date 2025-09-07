«Пингвин» «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025

Creative Arts Emmy 2025. На ней статуэтки вручаются





Лидерами по числу побед стали «Киностудия» (9) и «Пингвин» (8). «Разделение» забрало шесть наград, а «Андор» пополнил копилку четырьмя статуэтками, включая награды за продакшн-дизайн и костюмы в фантастическом жанре. «Пацаны» получили три премии, в том числе за лучшие каскадёрские трюки, а «Аркейн» (4) признали лучшим анимационным сериалом.









Всех победителей можно найти по ссылке . Следующий церемония пройдет через неделю, тогда как лауреатов в ведущих категориях объявят утром 15 сентября.

Телевизионная академия наградила первых победителей премии «Эмми» в рамкахпреимущественно в технических категориях и за камео-роли.