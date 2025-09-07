КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Пингвин» «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025

Андрей Квасков
7 сентября 12:29
1 минута на чтение
Телевизионная академия наградила первых победителей премии «Эмми» в рамках Creative Arts Emmy 2025. На ней статуэтки вручаются преимущественно в технических категориях и за камео-роли.

Лидерами по числу побед стали «Киностудия» (9) и «Пингвин» (8). «Разделение» забрало шесть наград, а «Андор» пополнил копилку четырьмя статуэтками, включая награды за продакшн-дизайн и костюмы в фантастическом жанре. «Пацаны» получили три премии, в том числе за лучшие каскадёрские трюки, а «Аркейн» (4) признали лучшим анимационным сериалом.

Всех победителей можно найти по ссылке. Следующий церемония пройдет через неделю, тогда как лауреатов в ведущих категориях объявят утром 15 сентября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
