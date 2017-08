По «Планете обезьян» выйдет интерактивное кино

Британская компания Imaginati анонсировала игру в жанре «интерактивного кино» по вселенной «Планеты обезьян». Её действие развернётся между двумя последними фильмами серии. Сюжет Planet of the Apes: Last Frontier будет сосредоточен на группе обезьян, укрывающихся от войны с людьми, но вторгнувшихся на их территорию из-за нехватки еды.

Поиграть можно будет как за обезьян, так и за людей. Разработчики обещают, что персонажи не будут чётко поделены на плохих и хороших. Игра будет похожа на полнометражный фильм, а весь игровой процесс сведётся к выбору того или иного действия.

Вы делаете выбор, который влияет на отношения между персонажами и на то, в долгосрочной перспективе, как развиваются эти отношения и сама игра. Основатель Imaginati Мартин Олтаймс

Разработкой игры Imaginati займется вместе со студией The Imaginarium, основанной Энди Серкисом и отвечавшей за захват движений актёров в новой трилогии «Планета обезьян». Сам Энди Серкис выступит продюсером проекта.

Выйдет Planet of the Apes: Last Frontier осенью 2017 года и будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

