По мультсериалу «Принц-дракон» выпустили книгу. Ещё три выйдут до конца сентября

Издательство Scholastic выпустило первую книгу из линейки дополнительных материалов по вселенной «Принц-дракон». Всего поклонников мультсериала ждёт четыре книги, которые выйдут до конца сентября.

«Книга заклинаний Каллума»

Callum’s Spellbook

«Книга заклинаний» поступила в продажу 3 марта. В этом 160-страничной книге приводятся заметки и зарисовки Каллума о том, что он встретил в пути: от волшебных существ вроде эльфов и драконов и до интересных мест вроде Зедии. Разумеется, в «Книгу заклинаний» вошли руны и заклинания, как изначальной магии, так и тёмной магии.

«Книга первая: Луна»

Book One: Moon (The Dragon Prince #1)

256-страничная новеллизация охватит события первого сезона мультсериала. Её авторами выступили создатель «Принца-Дракона» Аарон Эхаз и Мелани Макганни Эхаз. В книге больше внимания уделят развитию персонажей, покажут больше событий из их прошлого, а ещё разовьют дополнительные сюжетные линии, не вошедшие в первый сезон.

Выходит 5 мая.

«Искусство мультсериала „Принц-дракон“»

The Art of the Dragon Prince

192-страничный артбук по вселенной от Dark Horse поступит в продажу только 4 августа. В книгу войдут ранее неопубликованные скетчи, концепты, первые дизайны героев, раскадровки, фоны и персонажи.

«Принц-дракон: Сквозь Луну»

The Dragon Prince: Through the Moon

А теперь самое интересное. «Сквозь Луну» — это новая каноническая история в формате комикса (сценарист Питер Вартман, иллюстрации Ксанты Боума), которая расскажет, что случилось между событиями третьего и четвёртого сезона. В центре сюжета окажется Рейла — эльфийке предстоит разобраться в обстоятельствах якобы смерти Вирена.

Выход комикса намечен на 15 сентября.

У четвёртого сезона пока что нет даты выхода — возможно, его покажут вскоре после выхода комикса. Впрочем, Netflix ещё ничего не говорил о продлении.