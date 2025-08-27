По «Рыцарю дорог» планируют снять фильм

Оригинальный сериал с Дэвидом Хассельхофом выходил в 1982-1986 годы. Его герой, Майкл Найт, стал пилотом фантастической машины К.И.Т.Т., управляемой искусственным интеллектом. Используя супертехнику, они борются с преступниками. Этот проект уже не раз перезапускали как фильм или сериал, но без прежнего успеха.