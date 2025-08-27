КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
По «Рыцарю дорог» планируют снять фильм

Кот-император
27 августа 09:30
158
1 минута на чтение
Создатели сериала «Кобра Кай» для Netflix Джон Хурвиц, Хейден Шлоссберг и Джош Хильд ведут переговоры о создании полнометражного фильма по сериалу «Рыцарь дорог».
Оригинальный сериал с Дэвидом Хассельхофом выходил в 1982-1986 годы. Его герой, Майкл Найт, стал пилотом фантастической машины К.И.Т.Т., управляемой искусственным интеллектом. Используя супертехнику, они борются с преступниками. Этот проект уже не раз перезапускали как фильм или сериал, но без прежнего успеха.
Новая версия планируется не сериалом, а полнометражным фильмом. Трио создателей напишут сценарий и будут продюсировать. В проекте также участвует Дэвид Литч, известный режиссёр каскадёрских боевиков «Джон Уик», «Атомная блондинка», «Быстрее пули» и других.

«Рыцарь дорог». Витязь в сверкающем понтиаке

Алексей Ионов

26.09.2016

30509

26 сентября 1982 года вышел первый эпизод сериала о борце за справедливость и его футуристической машине. Рассказываем о рождении, смерти и посмертной жизни К.И.Т.Т.а и Майкла Найта.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

