По «Рыцарю дорог» планируют снять фильм

Создатели сериала «Кобра Кай» для Netflix Джон Хурвиц, Хейден Шлоссберг и Джош Хильд ведут переговоры о создании полнометражного фильма по сериалу «Рыцарь дорог».
Оригинальный сериал с Дэвидом Хассельхофом выходил в 1982-1986 годы. Его герой, Майкл Найт, стал пилотом фантастической машины К.И.Т.Т., управляемой искусственным интеллектом. Используя супертехнику, они борются с преступниками. Этот проект уже не раз перезапускали как фильм или сериал, но без прежнего успеха.
Новая версия планируется не сериалом, а полнометражным фильмом. Трио создателей напишут сценарий и будут продюсировать. В проекте также участвует Дэвид Литч, известный режиссёр каскадёрских боевиков «Джон Уик», «Атомная блондинка», «Быстрее пули» и других.