Показ аниме Nier: Automata Ver 1.1a снова приостановили — на этот раз после 8-й серии

Авторы сериала NieR: Automata Ver 1.1a снова объявили об остановке трансляции шоу — это уже второй перерыв с премьеры аниме, и его причиной опять стала эпидемия COVID-19.

Дату возобновления показа пока не сообщили. На данный момент вышло 8 из 12 эпизодов первой части. Всего в первом сезоне планируется 24 серии, который будет поделен на две части по 12 серий.

Премьера сериала по мотивам одноименной японской экшен-RPG состоялась 7 января. После показа трёх эпизодов, уже 21 января, трансляцию шоу отложили на неопределённый срок — тогда потребовался практически месяц для возобновления показа аниме.

Ещё после объявления о первом перерыве в сети появились сомнения, что причина остановки — трудности в производстве на фоне коронавируса. Например, аналитик Namaryu связал перенос с неграмотным менеджментом и объяснил, что NieR выпускает тот же самый продюсер анимации, что и сериал «Восемьдесят шесть», у которого тоже были проблемы с графиком релиза серий.