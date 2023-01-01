    3
    Новости

    Показ аниме Nier: Automata Ver 1.1a снова приостановили — на этот раз после 8-й серии

    19 марта 2023
    Avatar photo
    19.03.2023
    593
    0 минут на чтение
    Аниме Nier: Automata Ver 1.1a снова приостановили

    Авторы сериала NieR: Automata Ver 1.1a снова объявили об остановке трансляции шоу — это уже второй перерыв с премьеры аниме, и его причиной опять стала эпидемия COVID-19.

    Дату возобновления показа пока не сообщили. На данный момент вышло 8 из 12 эпизодов первой части. Всего в первом сезоне планируется 24 серии, который будет поделен на две части по 12 серий.

    Премьера сериала по мотивам одноименной японской экшен-RPG состоялась 7 января. После показа трёх эпизодов, уже 21 января, трансляцию шоу отложили на неопределённый срок — тогда потребовался практически месяц для возобновления показа аниме.

    Ещё после объявления о первом перерыве в сети появились сомнения, что причина остановки — трудности в производстве на фоне коронавируса. Например, аналитик Namaryu связал перенос с неграмотным менеджментом и объяснил, что NieR выпускает тот же самый продюсер анимации, что и сериал «Восемьдесят шесть», у которого тоже были проблемы с графиком релиза серий.

    Читайте также

    Черновик 1011

    Вышло аниме NieR: Automata Ver 1.1a: опенинг, синопсис, актерский состав

     Дмитрий Кинский |  09.01.2023

    Все подробности об аниме-сериале.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Читаем книгу «Орбита смерти» — фантастический триллер от астронавта Криса Хэдфилда
    0
    7969
    Читаем книгу «Орбита смерти» — фантастический триллер от астронавта Криса Хэдфилда

    Эпизод, в котором члены миссии «Аполлон-18» узнают, что во время полета их ждут совсем не те задачи, на которые они изначально рассчитывали.

    «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему 14
    0
    72606
    «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему

    Рейтинг получился немного предсказуемым, зато честным.

    Сериал «The Last of Us»: драма, а не парк аттракционов 5
    0
    123059
    Сериал The Last of Us: драма, а не парк аттракционов

    Сериал хороший, но мемасиков не будет

    Мир фантастики №232 (март 2023) 2
    0
    180631
    Мир фантастики №232 (март 2023)

    Номер памяти Александра Ремизова.

    Сэмюел Дилэни «Повести Невериона». Хроники магической земли
    0
    174540
    Сэмюел Дилэни «Повести Невериона». Хроники магической земли

    Нестандартное фэнтези, напоминающее трактат о сути бытия.

    Обсуждаем все части «Героев Меча и Магии» в 71-м выпуске «Фантастического подкаста» 1
    0
    323660
    Обсуждаем все части «Героев Меча и Магии» в 71-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Строй Капитолий на первой неделе!

    Лавкрафт: общительный аристократ и прекрасный любовник. Что мы узнали из книги «Я — Провиденс»
    0
    230189
    Лавкрафт: общительный аристократ и прекрасный любовник. Что мы узнали из книги «Я — Провиденс»

    Что нового можно узнать из книги С. Т. Джоши. и какие мифы она развенчивает.

    Настольная игра «Битоку»: японский салат для продвинутых игроков 7
    0
    324627
    Настольная игра «Битоку»: японские сказки и сложные правила

    Эта стратегия цепляет глаз сочным оформлением и темой японской мифологии. Однако она совершенно не семейного уровня сложности!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить