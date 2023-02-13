Аниме NieR: Automata Ver 1.1a вернется на этой неделе

Студия Aniplex объявила, что трансляция NieR: Automata Ver 1.1a с четвертым эпизодом возобновится 18 февраля.

О том, что аниме-сериал уходит на паузу, стало известно 21 января. Официально это обосновывают трудностями в производстве на фоне коронавируса.

Тем не менее ранее в сети усомнились в этом. Например, аналитик Namaryu связал перенос выхода новых серий на неопределенный срок с неграмотным менеджментом.

По его словам, над NieR: Automata Ver 1.1a работает тот же самый продюсер анимации, отвечающий за координацию команды, что и над «Восемьдесят шесть», — у того проекта тоже были проблемы с графиком релиза серий.