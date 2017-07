Речь идёт об экранизации антологии комиксов «Хэллоуинские байки» (Tales for a Halloween Night) и романа Саймона Р. Грина «Тёмная сторона» (Nightside).

2 дня назад

Кроме того, наши коллеги поиграли в Get Even, «Блицкриг 3», Ultra Street Fighter II: The Final Challengers и Dragon Quest Heroes 2.