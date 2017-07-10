Немного абсурдная и неоднозначная новость из Австралии. В городе Мельбурн полицейские по ошибке открыли огонь по паре молодых людей, которые были одеты в секс-костюмы Джокера и Харли Квинн. Всё дело в том, что полицию вызвали ко входу ночного клуба, где проходила закрытая костюмированная вечеринка. Стражи порядка увидели пистолет в руках молодого человека в костюме Джокера и открыли по нему огонь.

Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в Королевский госпиталь Мельбурна. Его спутница получила лёгкое несмертельное ранение в ногу. Полицейские утверждают, что молодой человек размахивал пистолетом перед людьми. Однако охрана заявляет, что пистолет парня был игрушечной подделкой, а свидетели говорят, что он и вовсе не держал оружия в руках.

Мои сотрудники говорят, что мужчина в руках ничего не держал. Более того, в тот момент он был занят, поскольку находился в весьма щекотливой ситуации вместе со своей спутницей. Это нормально для подобного рода заведений. Владелиц клуба Марта Цэмис

А вот руководитель полицейского департамента Лиза Хардеман заявляет, что к ним в участок поступило около 40 звонков от обеспокоенных участников вечеринки, которые переживали, что у «Джокера» настоящее оружие. Однако, по словам Цэмис, никто из гостей не подошёл к охране и не выразил беспокойства по этому поводу.

Мораль истории проста: убедитесь, что ваши увлечения не нарушают общественный порядок. Иначе это может привести к фатальной ошибке.

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