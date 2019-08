Новая неделя — новые тайтлы от магазина Epic Games.

На этот раз добавить в библиотеку можно два высокооценнных платформера.

INSIDE — жутковатый платформер с головоломками от создателей Limbo. Он рассказывает о судьбе «одинокого и гонимого судьбой мальчика, который оказывается в центре мрачного проекта». Герою предстоит избежать внимания властей в антиутопичном обществе, узнать истину о других людях и приоткрыть завесу тайны о самом себе.

Celeste — одна из главных инди-игр 2018 года. Это хардкорный платформер от создателей TowerFall о девушке Мэдлин, которая сражается со своими демонами на пути к вершине горы Селеста. Ей предстоит преодолеть сотни испытаний, раскрыть коварные тайны и разгадать загадку горы.

Обе игры можно забрать до 5 сентября. После EGS запустит раздачу ещё пары платформеров: хардкорной игры от создателя The Binding of Isaac и Super Meatboy Эдмунда Макмиллена The End is Nigh и атмосферной ABZÛ в духе Journey с саундтреком Остина Уинтори (The Banner Saga, та же Journey).

Кроме того, площадка Humble Bundle запускает раздачу автосимулятора DiRT Rally. Он не имеет отношения к фантастике, но пройти мимо очередной иконки в библиотеке мы не могли! Забрать можно до 1 сентября, для этого сервис просит оставить адрес электронной почты для рассылки.