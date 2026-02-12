Разработчики Highguard столкнулись с увольнениями спустя две недели после релиза

Всего через несколько недель после Highguard в студии Wildlight прошли массовые увольнения — под сокращение попала, по данным сотрудников, большая часть команды шутера. При этом сам проект закрывать не собираются: игру передадут «ключевой группе разработчиков», которая продолжит поддержку и выпуск обновлений.
Highguard громко заявила о себе в декабре на TGA Джеффа Кили — трейлер шутера завершал церемонию, а сами авторы изначально планировали эффектный шэдоудроп сразу после показа. В итоге релиз действительно состоялся без длительной маркетинговой кампании, что должно было сыграть на эффекте неожиданности.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
На старте Highguard привлекла заметный онлайн, но быстро столкнулась с критикой: игроки жаловались на чрезмерно большие карты для формата 3v3. В соцсетях и на форумах проект иронично окрестили Concord 2.0, намекая на недавний провал шутера Sony.
Разработчики оперативно выпускали патчи и сделали временный режим 5v5 постоянным, однако этого оказалось недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. В итоге средний онлайн упал с нескольких десятков тысяч игроков до трех тысяч.
Wildlight
Мы гордимся командой, её талантливыми участниками и продуктом, который мы сделали вместе. Мы также благодарны игрокам, которые дали Highguard шанс, и тем, кто продолжает быть частью сообщества.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.