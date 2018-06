Трейлер ролевой игры Cyberpunk 2077 «взорвал» конференцию Microsoft на выставке E3. Журналисты и геймеры ждали подробностей об игре, и 12 июня прессе показали первый геймплей, который проливает свет на особенности игры.

Cyberpunk 2077 — именно ролевая игра, но с видом от первого лица. Камера будет переключаться в диалогах, катсценах и автомобилях, причём в транспорте тоже можно будет выбрать вид от первого лица — в этом случае весь интерфейс отобразится на лобовом стекле. Урон от стрельбы напоминает о других ролевых шутерах вроде Destiny 2 и The Division. В бою над головами противников будут отображаться полоски здоровья и количество нанесённого урона.

Главный герой игры — наёмник по прозвищу Ви (V), который берётся за выполнение самых опасных поручений в городе. При создании персонажа игрок выбирает пол, внешность и детали биографии, влияющие на развитие истории. Ключевых характеристик несколько, и все они заимствованы из настольной ролевой игры Cyberpunk 2020 — прародительницы нового «Киберпанка»: интеллект, сила, выносливость, рефлексы, знание технологий и «крутость». В целом список довольно типичный для любой ролевой игры, но вот последняя характеристика у некоторых геймеров вызвала вопросы. Вот как «крутость» описывается в первоисточнике:

В игре будут представлены все классы из оригинальной настольной ролёвки, однако игрок сможет выбрать лишь один из трёх: нетраннера, технаря или соло.

Действие Cyberpunk 2077, как и настольной ролевой игры, развернётся в городе Найт-Сити, который находится в Свободном штате Северная Калифорния. В игре будут озвучены реплики всех персонажей. Разработчики уверяют, что не могли поступить иначе, поскольку Cyberpunk 2077 в первую очередь ориентирована на сюжет и повествование, а значит, игроки сразу же заметят любую фальшь.

Решать задачи и выполнять квесты можно будет разными способами. Например, если у персонажа низкое значение навыка «хакерство», но при этом развиты инженерные умения, то он сможет просто вскрыть приборную панель рядом с дверью, и тогда проход откроется.

В демо-версии журналистам показали гибкую систему сражений. Ви вооружён клинками из рук — примерно такими же, как в первом тизере 2013 года. В ролике «киберниндзя» умел бегать по стенам, дважды прыгать в воздухе и убивать врагов с одного удара своим смертельным оружием. Когда началась перестрелка, противники стали активно прятаться за укрытиями. Помимо ближнего и огнестрельного оружия, герой сможет использовать хакерские способности — они позволят взламывать устройства противников. А определённые импланты способны повлиять на ход сражения: например, вывести информацию о ситуации вокруг или активировать замедление времени.

Кроме этого, в Cyberpunk 2077 будут и погони, и перестрелки на транспортных средствах. В демо-версии журналистам показали поездку, во время которой началось «случайное сражение» — на игрока напали бандиты. Напарник персонажа, Джеки, сел управлять автомобилем, а игрок начал из окна отстреливать нападающих.

Пресса осталась в полном восторге от проработки города — это огромный открытый мир, который хочется изучать часами. Многие журналисты сравнивали Cyberpunk 2077 с последними играми серии Grand Theft Auto. Основной упор будет сделан на «вертикальный масштаб» — многоуровневые комплексы и высокие здания. Всего в Найт-Сити шесть основных районов, и у каждого будут свои особенности.

За развитие персонажа будут отвечать два типа опыта: один дают за прохождение основной сюжетной линии, а второй — за выполнение второстепенных квестов.

После первых подробностей некоторые геймеры стали критиковать грядущую игру из-за вида от первого лица, ссылаясь на негативный пример Fallout 4, — а вдруг игра будет слишком похожа на шутер? На это CD Projekt Red ответили так:

To all of you asking — you’ll have many opportunities to see your character. It’s going to be First Person RPG, not a FPS. https://t.co/CL3ltfcaAe

