Райан Джонсон, режиссёр восьмой части «Звёздных войн», призвал фанатов саги не обращать внимания на рекламную кампанию фильма. По его мнению, новые трейлеры, постеры и промо-кадры испортят впечатления от просмотра, как это было с «Пробуждением Силы».

More stuff is coming, that's the nature of the beast. But I fully endorse avoiding everything you can from now till December! https://t.co/G9D8qtq5w4

— Rian Johnson (@rianjohnson) August 10, 2017