Роман Карины Шаинян «Саспыга» получит экранизацию

Продюсерская компания «Среда» взялась за экранизацию мистического романа Карины Шаинян «Саспыга». Сценарий пишет Дмитрий Соболев, который стоял за «Островом».
Синопсис
Во время конного похода на Алтае от группы туристов отбивается тихая и незаметная Ася. На её поиски отправляется повариха Катя. Она быстро понимает, что Ася не хочет возвращаться, но отказывается объяснять причину.
Вскоре обе оказываются в лесу, где реальность начинает размываться, а мертвые преследуют живых. Все происходящие события оказываются связаны с местной легендой о мифическом существе саспыге — самом желанном трофее для любого охотника.
Старт съемок запланирован на вторую половину 2026 года, они пройдут на месте действия романа — в Горном Алтае. Имя режиссера пока неизвестно. Роман Карины Шаинян «Саспыга» вышел в начале 2025 года в «Редакции Елены Шубиной».
