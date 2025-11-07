Роман Карины Шаинян «Саспыга» получит экранизацию

Во время конного похода на Алтае от группы туристов отбивается тихая и незаметная Ася. На её поиски отправляется повариха Катя. Она быстро понимает, что Ася не хочет возвращаться, но отказывается объяснять причину. Вскоре обе оказываются в лесу, где реальность начинает размываться, а мертвые преследуют живых. Все происходящие события оказываются связаны с местной легендой о мифическом существе саспыге — самом желанном трофее для любого охотника.