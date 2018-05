2 мая 1998 года — судьбоносная дата для всех поклонников волшебного мира Джоан Роулинг. В этот день случилась Битва за Хогвартс, в которой чародеям удалось навсегда победить Тёмного Лорда. Но заплатить за это пришлось страшную цену — в бою погибли многие славные маги и волшебные существа.

Каждый год в этот день писательница извиняется перед читателями за смерть одного из героев. В этом году она вспомнила о домашнем эльфе по имени Добби. Он погиб не в самом сражении, а во время бегства из поместья Малфоев. Добби бросился под смертельное заклинание Беллатрисы Лейстрейндж, спасая друзей.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf. — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2018

И снова наступил этот юбилей. В этом году я извиняюсь не за того, кто умер в Битве за Хогвартс, а за того, кто пожертвовал собой, чтобы спасти людей, победивших в этом сражении. Речь, конечно, о Добби, домашнем эльфе.

В прошлом году Роулинг вспомнила об одном из самых главных персонажей книжного цикла.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)… Snape. *runs for cover* — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2017

Ладно, все здесь. Пожалуйста, только не начинайте тут разжигать войну. В этом году мне хочется извиниться за убийство (шёпотом)… Снегга. *бежит в укрытие*

В 2016-м писательница попросила прощения за гибель преподавателя Защиты от тёмных искусств, члена Ордена Феникса и оборотня.

Once again, it's the anniversary of the Battle of Hogwarts so, as promised, I shall apologise for a death. This year: Remus Lupin. — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2016

И снова наступила годовщина Битвы за Хогвартс. Как и обещала, прошу простить за смерть. В этом году — Римус Люпин.

В 2015-м Роулинг извинилась за смерть одного из братьев-шутников.

Today I would just like to say: I'm really sorry about Fred. *Bows head in acceptance of your reasonable ire* — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2015

Сегодня я просто хочу сказать пару слов: мне так жаль Фреда. *Склонила голову в ожидании справедливого гневного огня*

В Битве за Хогвартс погибли многие герои книжного цикла, так что у писательницы будет ещё время извиниться за всех. Авторы некоторых порталов даже составляют списки персонажей, за смерть которых должна извиниться Роулинг. На первом месте, конечно, профессор Альбус Дамблдор (а ещё в списке Нимфадора Тонкс).