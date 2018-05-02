2 мая 1998 года — судьбоносная дата для всех поклонников волшебного мира Джоан Роулинг. В этот день случилась Битва за Хогвартс, в которой чародеям удалось навсегда победить Тёмного Лорда. Но заплатить за это пришлось страшную цену — в бою погибли многие славные маги и волшебные существа.

Каждый год в этот день писательница извиняется перед читателями за смерть одного из героев. В этом году она вспомнила о домашнем эльфе по имени Добби. Он погиб не в самом сражении, а во время бегства из поместья Малфоев. Добби бросился под смертельное заклинание Беллатрисы Лейстрейндж, спасая друзей.

И снова наступил этот юбилей. В этом году я извиняюсь не за того, кто умер в Битве за Хогвартс, а за того, кто пожертвовал собой, чтобы спасти людей, победивших в этом сражении. Речь, конечно, о Добби, домашнем эльфе.

В прошлом году Роулинг вспомнила об одном из самых главных персонажей книжного цикла.

Ладно, все здесь. Пожалуйста, только не начинайте тут разжигать войну. В этом году мне хочется извиниться за убийство (шёпотом)… Снегга.  *бежит в укрытие*

В 2016-м писательница попросила прощения за гибель преподавателя Защиты от тёмных искусств, члена Ордена Феникса и оборотня.

И снова наступила годовщина Битвы за Хогвартс. Как и обещала, прошу простить за смерть. В этом году — Римус Люпин.

В 2015-м Роулинг извинилась за смерть одного из братьев-шутников.

Сегодня я просто хочу сказать пару слов: мне так жаль Фреда. *Склонила голову в ожидании справедливого гневного огня*

В Битве за Хогвартс погибли многие герои книжного цикла, так что у писательницы будет ещё время извиниться за всех. Авторы некоторых порталов даже составляют списки персонажей, за смерть которых должна извиниться Роулинг. На первом месте, конечно, профессор Альбус Дамблдор (а ещё в списке Нимфадора Тонкс).

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Кот-редактор
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