Весной Сергей Лукьяненко приступил к ещё одному роману из вселенной «Дозоров». Писатель снова заверяет, что на этот раз окончательно завершит историю Антона Городецкого, главного героя цикла. Недавно у себя в соцсетях он опубликовал пролог и первую главу грядущей книги, которую пока назвал «Вечный дозор».

Осторожно, спойлеры! Осторожно, впереди спойлеры к «Шестому дозору».

В конце последней книги Антон Городецкий превратился в… обычного человека, потеряв все силы Иного. Новый роман расскажет о способе, при помощи которого бывший маг вернёт себе способности — по крайней мере, так задумал писатель. Лукьяненко подчёркивает, что планировал завершить цикл раньше другой концовкой, но в итоге остановился на ином финале.

Закончить историю Иных (и Антона Городецкого в первую очередь) я пытался уже несколько раз. Первый раз – в книге «Последний Дозор», где я планировал уничтожить всю магическую силу в мире. Пусть поживут Гесер, Завулон и прочие Иные как обычные люди! Остановила меня жена, словами: «А потом будешь как Конан Дойль оживлять главного героя… ну, или магию в мир возвращать». Да и обидно было, если честно – взять и уничтожить всё волшебство. И я оставил конец открытым. Потом был «Новый Дозор». А потом «Шестой Дозор» — где я злорадно решил всё-таки закончить историю. Пусть остаются Иные, пусть воюют Дозоры – а вот Антон Городецкий… тут моя рука дрогнула, убить его я не смог и сотворил с ним то, что планировал для Гесера и Завулона. Сделал человеком. Сергей Лукьяненко, писатель

Он отмечает, что потом всё же придумал сюжетный ход, который мог бы обратить эти последствия. Лукьяненко не хотел видеть бывшего Иного в окружении людей или на роли консультанта в Дозоре.

С «Прологом» можно ознакомиться здесь, а «Первая глава» выложена здесь.