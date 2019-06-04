Сергей Лукьяненко опубликовал пролог и первую главу «Вечного дозора» Кот-редактор 04.06.2019 Новости, Яндекс 7 392 1 минута на чтение Весной Сергей Лукьяненко приступил к ещё одному роману из вселенной «Дозоров». Писатель снова заверяет, что на этот раз окончательно завершит историю Антона Городецкого, главного героя цикла. Недавно у себя в соцсетях он опубликовал пролог и первую главу грядущей книги, которую пока назвал «Вечный дозор». Осторожно, спойлеры! Осторожно, впереди спойлеры к «Шестому дозору». В конце последней книги Антон Городецкий превратился в… обычного человека, потеряв все силы Иного. Новый роман расскажет о способе, при помощи которого бывший маг вернёт себе способности — по крайней мере, так задумал писатель. Лукьяненко подчёркивает, что планировал завершить цикл раньше другой концовкой, но в итоге остановился на ином финале. Закончить историю Иных (и Антона Городецкого в первую очередь) я пытался уже несколько раз. Первый раз – в книге «Последний Дозор», где я планировал уничтожить всю магическую силу в мире. Пусть поживут Гесер, Завулон и прочие Иные как обычные люди! Остановила меня жена, словами: «А потом будешь как Конан Дойль оживлять главного героя… ну, или магию в мир возвращать». Да и обидно было, если честно – взять и уничтожить всё волшебство. И я оставил конец открытым. Потом был «Новый Дозор». А потом «Шестой Дозор» — где я злорадно решил всё-таки закончить историю. Пусть остаются Иные, пусть воюют Дозоры – а вот Антон Городецкий… тут моя рука дрогнула, убить его я не смог и сотворил с ним то, что планировал для Гесера и Завулона. Сделал человеком. Сергей Лукьяненко, писатель Он отмечает, что потом всё же придумал сюжетный ход, который мог бы обратить эти последствия. Лукьяненко не хотел видеть бывшего Иного в окружении людей или на роли консультанта в Дозоре. С «Прологом» можно ознакомиться здесь, а «Первая глава» выложена здесь. Читайте также «Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко 25.05.2018 Откуда взялись роботы-матрёшки, разрушенный Кремль, мир-ГУЛаг и утопическая монархия? Разве всё это было в книге? Сравниваем роман Лукьяненко и его экранизацию. Сергей Лукьяненко рассказал о новом НФ-романе «Предел» 04.02.2019 Писатель планирует или выпустить один большой том, или разбить книгу на две-три части. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: