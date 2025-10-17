КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Сергий против нечисти» получил настольную игру

Дмитрий Кинский
17 октября 17:43
77
1 минута на чтение
Hobby World и KION выпустили настольную игру по мотивам мистического сериала «Сергий против нечисти».
Игрокам предстоит отличать монстров от их двойников и вовремя выбирать правильное оружие — например, кол для вампиров или крест для призраков. Они будут сражаться за победные очки и «живую воду» (местный аналог здоровья).
По словам авторов, все игровые элементы были проработаны сценаристами еще на этапе создания оригинального сериала.
Михаил Акулов
Гендиректор Hobby World
Мы стремимся подарить каждому вход в мир увлечений и дать возможность взаимодействовать с любимыми вселенными в разных форматах. Благодаря настольным играм можно не только видеть своих героев на экранах, но и интерактивно проживать с ними знакомую историю. Поэтому «Сергий против нечисти» теперь на ваших столах — чтобы каждый мог почувствовать себя героем собственной приключенческой саги и открыть для себя новые горизонты творчества и развлечений.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

