«Сергий против нечисти» получил настольную игру

Мы стремимся подарить каждому вход в мир увлечений и дать возможность взаимодействовать с любимыми вселенными в разных форматах. Благодаря настольным играм можно не только видеть своих героев на экранах, но и интерактивно проживать с ними знакомую историю. Поэтому «Сергий против нечисти» теперь на ваших столах — чтобы каждый мог почувствовать себя героем собственной приключенческой саги и открыть для себя новые горизонты творчества и развлечений.