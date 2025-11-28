КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
Шону Леви пришлось переписывать третий акт «Звездных войн: Звездный истребитель»

Дмитрий Кинский
28 ноября 18:20
250
1 минута на чтение
Режиссер Шон Леви рассказал, что ему пришлось заново продумывать третий акт «Звездных войн: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом в главной роли.
По словам постановщика, с первоначальной задумкой ничего не сложилось. И он крайне этому рад, поскольку новая версия гораздо лучше. Однако вдаваться в подробности Леви не стал.
Всякие детали сюжета фильма держатся в секрете. Известно лишь, что грядущий фильм не будет сиквелом, приквелом и спин-оффом. Это будет полностью самостоятельная картина.
Премьера состоится 28 мая 2027 года.

