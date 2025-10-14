Шварценеггер благословил нового «Бегущего человека» на эту роль





Он очень поддержал наш фильм. Он много рассказал о том, как снимали старый фильм, как мы можем его улучшить, и почему ему так понравилась книга. Он как открытая книга и прямо как вожатый. Жду не дождусь, когда смогу показать ему наш фильм.



Мы с Патриком Шварценеггером (сыном Арнольда) большие друзья, а с Арнольдом я работал над «Неудержимыми 3». Так что я спросил: «Эй, как думаешь, могу я поговорить с твоим батей, прежде чем мы займёмся этой штукой? Просто чтобы узнать его точку зрения». Знаете, не хочется занимать чьё-то место, не поняв, как человек это воспринимает, ведь люди по-разному относятся к тому, как передать этого персонажа. Он сделал этого персонажа культовым, так что я хотел получить его благословение.