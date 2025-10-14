КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

Классика

«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Шварценеггер благословил нового «Бегущего человека» на эту роль

Кот-император
14 октября 10:45
115
1 минута на чтение
Актёр Глен Пауэлл, играющий главную роль в новой экранизации «Бегущего человека», рассказал, что его лично благословил Арнольд Шварценеггер, сыгравший в старой версии.
Глен Пауэлл
Мы с Патриком Шварценеггером (сыном Арнольда) большие друзья, а с Арнольдом я работал над «Неудержимыми 3». Так что я спросил: «Эй, как думаешь, могу я поговорить с твоим батей, прежде чем мы займёмся этой штукой? Просто чтобы узнать его точку зрения». Знаете, не хочется занимать чьё-то место, не поняв, как человек это воспринимает, ведь люди по-разному относятся к тому, как передать этого персонажа. Он сделал этого персонажа культовым, так что я хотел получить его благословение.

Он очень поддержал наш фильм. Он много рассказал о том, как снимали старый фильм, как мы можем его улучшить, и почему ему так понравилась книга. Он как открытая книга и прямо как вожатый. Жду не дождусь, когда смогу показать ему наш фильм.
Фильм «Бегущий человек» основан на книге Стивена Кинга про жестокую игру, в которой охотники преследуют живую дичь, и это транслируется по ТВ. Старый фильм 1987 года с Шварценеггером был очень вольной экранизацией; новый, снятый режиссёром Эдгаром Райтом, выходит в ноябре и обещает быть ближе к книге.

Ещё одна экранизация похожей книги:

Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Олеся Климчук

25.09.2025

11152

Boots—boots—boots—boots—movin’ up an’ down again

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

