Портал We Got This Covered с ссылкой на свои источники рассказал, что Warner Bros. заинтересована в сериале-приквеле по вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг для своего грядущего стримингового сервиса.

О каких-то подробностях — если таковые действительно есть — говорить пока очень рано. Производство находится в самом начале. Пока известно лишь, что создатели не планируют связывать сюжет приквела с серией фильмов — его действие развернётся за несколько лет (точная дата не приводится) до основных событий. Нам покажут Хогвартс и несколько европейских стран. Все герои будут новыми. Никаких конкретных дат портал не озвучивает.

Сейчас мы лишь точно знаем о дате выхода третьей части «Фантастических тварей» — 21 ноября 2021 года. Первоначально фильм должен был выйти на год раньше, но релиз перенесли, чтобы доделать сценарий.

Судя по новостям за последние месяцы, Warner Bros. определённо не собираются бросать мир Роулинг. С конца июня стали выходить «новые старые» книги по вселенной, представляющие собой энциклопедии по магическим предметам. В том же месяце свет увидела Harry Potter: Wizards Unite — в духе мобильной AR-игры Pokémon Go. Кроме того, в разработке находится полноценная видеоигра по вселенной, которую ранее не анонсировали. Ролик с ней утёк в сеть осенью 2018-го.

WarnerMedia — ещё один грядущий стриминговый сервис, конкурент Netflix, Amazon и Disney+. В него войдут проекты Warner Bros., HBO и других компаний конгломерата AT&T. Предполагаемая цена подписки составит от 15 до 17 долларов. Бета-версию сервиса хотят запустить в 2019-м, а в 2020-м состоится полноценный релиз.

А каким вы видите сериал по «Гарри Поттеру»?