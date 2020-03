Портал We Got This Covered, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что Disney ведет переговоры с Джонни Деппом по поводу его возвращения к роли капитана Джека Воробья в ремейке «Пиратов Карибского моря».

Как сообщают журналисты, Disney захотела продолжить сотрудничество с ним в связи с недавним поворотом событий в судебном деле между Джонни и Эмбер Херд (в сети всплыла запись разговора, на которой бывшая супруга призналась, что била мужа и кидалась в него вещами) и общественной поддержкой актера.

Пока неизвестно, каким образом Джек Воробей впишется в историю. Однако можно предположить, что он сыграет вспомогательную роль, а в центре внимания будет пиратка Ред, чей образ будет вдохновлён Энн Бонни по прозвищу «Повелительница морей».

Конечно, к информации стоит отнестись со скепсисом, поскольку официального заявления еще не было, а «сливы» WGTC часто не сбываются. Однако тот же инсайдер ранее рассказывал о третьей части «Сокровищ нации» и сиквеле «Аладдина» до анонсов.

Прежде журналисты THR сообщили, что руководить производством перезапуска «Пиратов Карибского моря» будет автор «Чернобыля» Крэйг Мазин. Также он вместе с Тедом Эллиоттом напишет сценарий. Режиссер картины пока что не назначен.