Naughty Dog уже занята разработкой третьей части The Last of Us. Дэниэль Рихтман заявил , что





По его данным, студия уже нашла актеров и даже отсняла некоторые сцены. Других деталей у источника нет.





Информация расходится с прошлыми словами Нила Дракманна, который утверждал, что «не стоит делать ставки на выход триквела».







Скорее всего, основные силы команды сейчас заняты Intergalactic: The Heretic Prophet, в то время как над The Last of Us Part 3 трудится лишь малая часть.

Инсайдер