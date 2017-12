Когда вышел седьмой эпизод «Звёздных войн», поклонники саги ринулись гадать, кто такой Верховный лидер Сноук. В «Пробуждении Силы» мы увидели его лишь в виде голограммы. В «Последних джедаях» мы знакомимся со Сноуком немного ближе, однако всех ответов о его личности не получаем. Впрочем, похоже, что очень скоро мы узнаем о нём кое-что новое.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы уже видеть не можете новости по «Звёздным войнам», то рекомендуем почитать наш материал про самые ожидаемые фильмы 2018 из числа фантастики и фэнтези. Правда, они там тоже есть.

День назад пользователь реддита опубликовал фотографию из грядущего журнала по восьмому эпизоду «Последние джедаи. Официальное издание коллекционера» (The Last Jedi — The Official Collector’s Edition). Страница посвящена истории Сноука.

Самое главное кроется в первом же абзаце. Страница сообщает, что Сноук — приверженец Тёмной стороны, но при этом он не ситх, как и Кайло Рен (впрочем, об этом говорил ещё Энди Серкис). Но что самое главное, помимо Кайло Рена Сноук тренировал «минимум ещё одного ученика»! Кто бы им мог быть? Кто-то из уже известных героев или же это новый персонаж? Как бы там ни было, мы об этом узнаем лишь в IX эпизоде.

С другой стороны, информация в журнале может опираться на слова самого Сноука из фильма. Своими словами он косвенно подтверждал, что Рен — его лучший ученик, намекая, что были (или есть?) и другие.

Весь остальной текст на странице просто пересказывает события седьмого и восьмого эпизода и никакой новой информации в себе не несёт.