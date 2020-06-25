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    Новости

    Слух: в «Лиге справедливости» Снайдера может появиться Зелёный фонарь Райана Рейнольдса

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    2134
    1 минут на чтение
    Слух: в «Лиге справедливости» Снайдера может появиться Зелёный фонарь Райана Рейнольдса

    Критик и журналистка Грейс Рэндольф у себя в твиттере после подтверждения от двух источников рассказала, что в режиссёрской версии «Лиги справедливости» может появиться Зелёный фонарь — и не просто так, а в исполнении Райана Рейнольдса, то есть прямиком из фильма 2011 года.

    Роль Зелёного фонарая — далеко не самая любимая у актёра. Он много раз её высмеивал в соцсетях, а также обыграл в сцене после титров «Дэдпула 2».

    Новая версия картины, на которую потратят до 30 миллионов долларов, должна выйти на HBO Max в 2021-м. На днях руководители сервиса уточнили, что примерный срок — где-то в первом полугодии. Режиссёр планирует восстановить вырезанные сцены и показать собственное видение сюжета.

    Снайдер уже публиковал кадры и концепты, согласно которым в фильме действительно должен был появиться Зелёный фонарь (и не только во флэшбеке).

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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