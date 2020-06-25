Слух: в «Лиге справедливости» Снайдера может появиться Зелёный фонарь Райана Рейнольдса

Критик и журналистка Грейс Рэндольф у себя в твиттере после подтверждения от двух источников рассказала, что в режиссёрской версии «Лиги справедливости» может появиться Зелёный фонарь — и не просто так, а в исполнении Райана Рейнольдса, то есть прямиком из фильма 2011 года.
Now that I’ve heard it from a second source it seems word is indeed getting out
and so I can confirm the #SnyderCut cameo I’ve been teasing is indeed Ryan Reynolds for #GreenLantern!!
I’m hearing WB is working on putting the deal together now to make it official!#DC #DCEU pic.twitter.com/CpaMSD99Im
— Grace Randolph (@GraceRandolph) June 23, 2020
Роль Зелёного фонарая — далеко не самая любимая у актёра. Он много раз её высмеивал в соцсетях, а также обыграл в сцене после титров «Дэдпула 2».
Новая версия картины, на которую потратят до 30 миллионов долларов, должна выйти на HBO Max в 2021-м. На днях руководители сервиса уточнили, что примерный срок — где-то в первом полугодии. Режиссёр планирует восстановить вырезанные сцены и показать собственное видение сюжета.
Снайдер уже публиковал кадры и концепты, согласно которым в фильме действительно должен был появиться Зелёный фонарь (и не только во флэшбеке).
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В первом фильме злодей должен был появиться во флэшбеке, а во втором — стать полноценным антагонистом.
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Ранее стало известно, что Warner Bros. якобы планирует вернуть на экраны Майкла Китона в роли Бэтмена — в будущей картине «Флэш». Вероятно, компания планирует всё больше внимания уделять самым разным камео и связи киновселенной.
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Информацию подтвердил Зак Снайдер.
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