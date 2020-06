Слух: в «Лиге справедливости» Снайдера может появиться Зелёный фонарь Райана Рейнольдса

Критик и журналистка Грейс Рэндольф у себя в твиттере после подтверждения от двух источников рассказала, что в режиссёрской версии «Лиги справедливости» может появиться Зелёный фонарь — и не просто так, а в исполнении Райана Рейнольдса, то есть прямиком из фильма 2011 года.

Now that I’ve heard it from a second source it seems word is indeed getting out

and so I can confirm the #SnyderCut cameo I’ve been teasing is indeed Ryan Reynolds for #GreenLantern!!

I’m hearing WB is working on putting the deal together now to make it official!#DC #DCEU pic.twitter.com/CpaMSD99Im

