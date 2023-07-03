СМИ: режиссер «Барби» снимет два фильма по «Хроникам Нарнии» от Netflix

По данным издания The New Yorker, постановщица «Маленьких женщин» и «Барби» Грета Гервиг займется новой экранизацией «Хроник Нарнии» от Netflix.
Постановщица подписала контракт со стриминговым сервисом как минимум на два фильма. Помимо режиссуры она займется сценарием обеих картин.
Слухи о том, что Гервиг ведет переговоры с Netflix появились еще в 2022 году. Примерно тогда же компания подтвердила, что заинтересованы в сотрудничестве с ней.
Напомним, Netflix получил права на «Хроники Нарнии» еще в 2018 году. Онлайн-кинотеатр собирается выпускать как фильмы, так и сериалы во франшизе.
Когда состоится премьера первого фильма, пока неизвестно.
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