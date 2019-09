Sony Pictures Television присмотрела себе роман для сериальной адаптации, сообщает Deadline. Компания собирается экранизировать научно-фантастическую книгу писательницы Чарли Джейн Эндерс «Город посреди ночи» (The City In The Middle Of The Night).

На должность исполнительного продюсера позвали Шэрон Холл, которая работала над сериалами «Утопия» и «Пространство». Производством займётся её студия Mom de Guerre Productions.

Действие книги разворачивается на планете Январь с кошмарными климатическими условиями, которые колеблются от холодной темноты до ослепительного и обжигающего сияния. Много лет назад поселенцы основали здесь город Зиофант (Xiosphant), обитатели которого ныне живут по жёсткому распорядку. Расписание говорит, что работать, есть и спать можно только в особые смены, поделённые на «день» и «ночь».

Главной героиней выступает Софи, изгнанная из Зиофанта по подозрению в государственной измене. Снаружи города девушка должна была погибнуть, но её спасают аборигены Гелет, к которым люди уже долгое время относятся как к животным. Они не только дают Софи кров, но и помогают открыть в себе телепатическую связь с их видом — в надежде, что Софи установит мирный контакт между людьми и Гелетами. Когда в итоге девушка возвращается в Зиофант, то оказывается втянута в оппозиционный заговор. Так начинается конфликт, который может привести к гибели не только города, но и всей планеты.

Чарли Джейн Эндерс — писательница, блогер и соосновательница портала io9, где работает редактором. В 2017 году получила «Небьюлу» и «Локус» за фантастический роман «Все птицы в небе» (All the Birds in the Sky), а в 2012-м ей вручили «Хьюго» за рассказ «Шесть месяцев, три дня» (Six Months, Three Days). «Город посреди ночи» вышел в феврале 2019-го. Обе книги и рассказ на русский язык не переводились.