Похоже, что скандал со сменой режиссёра сольного фильма про Хана Солу пошёл проекту на пользу. По крайней мере, новостей со съёмочной площадки стало поступать всё больше и больше. И вот ещё пара интересных подробностей о втором спин-оффе «Звёздных войн».

The Hollywood Reporter сообщает, что лента обзавелась композитором. Саундтрек к сольнику напишет Джон Пауэлл,  работавший над музыкой для анимационных мультфильмов «Шрек», «Кунг-фу панда» и «Как приручить дракона». Музыку к последнему мультфильму высоко оценили американские киноакадемики, отметившие работу Пауэлла Оскаром. Пауэлл будет уже третьим композитором, который работает над сагой: до него музыку писали легендарный Джон Уильямс и Майкл Джаккино («Изгой-один»).

А вот новый режиссёр проекта Рон Ховард не смог скрыть радости от того, что ему снова довелось работать с актёром Уорвиком Дэвисом. Постановщика спросили, не собирается ли он снимать сиквел фэнтезийного фильма «Виллоу».

Хорошо, что спросили! Сегодня я впервые за 30 лет снова снимал Уорвика Дэвиса в кино. Я очень счастлив.

Похоже, Уорвик Дэвис снова появится в «Звёздных войнах»! Ранее он играл эвока Уикета, магистра Йоду и пару других пришельцев. Любопытно, в каком обличье он появится теперь?

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Кот-редактор
Кот-редактор
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