Похоже, что скандал со сменой режиссёра сольного фильма про Хана Солу пошёл проекту на пользу. По крайней мере, новостей со съёмочной площадки стало поступать всё больше и больше. И вот ещё пара интересных подробностей о втором спин-оффе «Звёздных войн».

The Hollywood Reporter сообщает, что лента обзавелась композитором. Саундтрек к сольнику напишет Джон Пауэлл, работавший над музыкой для анимационных мультфильмов «Шрек», «Кунг-фу панда» и «Как приручить дракона». Музыку к последнему мультфильму высоко оценили американские киноакадемики, отметившие работу Пауэлла Оскаром. Пауэлл будет уже третьим композитором, который работает над сагой: до него музыку писали легендарный Джон Уильямс и Майкл Джаккино («Изгой-один»).

А вот новый режиссёр проекта Рон Ховард не смог скрыть радости от того, что ему снова довелось работать с актёром Уорвиком Дэвисом. Постановщика спросили, не собирается ли он снимать сиквел фэнтезийного фильма «Виллоу».

Glad you are asking for one! I directed @WarwickADavis for the 1st time in 30 years today. It made me happy https://t.co/yW8E19MPCn

