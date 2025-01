Sony отменила две игры от авторов Days Gone и ремейка Demon's Souls

Bend Studio (Days Gone) и Bluepoint Games (Shadow of the Colossus, Demon's Souls).









Закрытия связаны с пересмотром Sony своей стратегии развития сервисных игр. Представитель компании подтвердил информацию СМИ, отметив, что сами команды продолжат работу. Деталей пока нет, но известно, что еще с 2023-го Bluepoint Games занималась неким онлайн-проектом во вселенной God of War.





Чем сейчас заняты Bend Studio и Bluepoint Games, пока неизвестно.

Bloomberg сообщило, что Sony отменила сразу две неанонсированных сервисных игры — от