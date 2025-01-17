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Новости

Sony отменила две игры от авторов Days Gone и ремейка Demon's Souls

Андрей Квасков
17 января 13:23
129
1 минута на чтение
Bloomberg сообщило, что Sony отменила сразу две неанонсированных сервисных игры — от Bend Studio (Days Gone) и Bluepoint Games (Shadow of the Colossus, Demon's Souls).

Деталей пока нет, но известно, что еще с 2023-го Bluepoint Games занималась неким онлайн-проектом во вселенной God of War.

Закрытия связаны с пересмотром Sony своей стратегии развития сервисных игр. Представитель компании подтвердил информацию СМИ, отметив, что сами команды продолжат работу.

Чем сейчас заняты Bend Studio и Bluepoint Games, пока неизвестно.

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Андрей Квасков
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