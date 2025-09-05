КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Экранизации Толкина, забытые и неснятые
Новости

«Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Последний книжный магазин»

Дмитрий Кинский
5 сентября 17:09
149
1 минута на чтение
«Союзмультфильм» при поддержке Министерства культуры РФ представил новый анимационный мини-сериал под названием «Последний книжный магазин».
Действие разворачивается в 2075 году, а в центре сюжета работники последнего на Земле книжного магазина, которые пытаются сохранить бумажные книги.
Мультсериал рассчитан на молодых зрителей от 9 лет. Авторы уверены, что герои быстро найдут общий язык со своей аудиторией.
Первую серию уже можно посмотреть на YouTube, Rutube и «VK Видео». Всего будет пять эпизодов.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Статьи

