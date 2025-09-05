«Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Последний книжный магазин»

«Союзмультфильм» при поддержке Министерства культуры РФ представил новый анимационный мини-сериал под названием «Последний книжный магазин».

Действие разворачивается в 2075 году, а в центре сюжета работники последнего на Земле книжного магазина, которые пытаются сохранить бумажные книги.

Мультсериал рассчитан на молодых зрителей от 9 лет. Авторы уверены, что герои быстро найдут общий язык со своей аудиторией.

Первую серию уже можно посмотреть на YouTube, Rutube и «VK Видео». Всего будет пять эпизодов.

