Создатели «Очень странных дел» боялись участи финала «Игры престолов»

Актер Финн Вулфхард в беседе с TIME признался, что команда «Очень странных дел» переживала из-за высокого ожидания зрителей и вспоминала неудачный финал «Игры престолов».
Финн Вулфхард
Вспоминая, как разорвали на куски финальный сезон «Игры престолов», мы начинали съёмки с мыслью: «Надеемся, что с нами такого не случится». Но потом мы прочитали сценарий и поняли, что он получился особенным
Первая часть заключительного сезона «Очень странных дел» выйдет на Netflix 26 ноября, вторую выпустят 25 декабря, а восьмую серию увидим 31 декабря.
