Ученые обновили протокол действий при контакте с внеземной цивилизацией

Специалисты из Search for Extraterrestrial Intelligence обновили протокол действий при контакте с внеземной цивилизацией.

Это первая масштабная редакция за последние 20 лет, которая произошла на фоне мгновенного распространения информации и опасности глобальных слухов в век цифровых технологий.

Теперь важно каждое сообщение о возможном внеземном сигнале сопровождать степенью неопределенности и научными пояснениями.

В качестве примера авторы протокола привели недавнюю «тряску» из-за новостей о приближающемся к Земле объекте 3I/ATLAS, который в соцсетях быстро окрестили космическим кораблем пришельцев.

Окончательную версию документа утвердят в 2026 году.

