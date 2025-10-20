КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Сексуальные героини мультфильмов: Топ-10
Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему
Новости

Ученые обновили протокол действий при контакте с внеземной цивилизацией

Дмитрий Кинский
20 октября 17:46
269
1 минута на чтение
Специалисты из Search for Extraterrestrial Intelligence обновили протокол действий при контакте с внеземной цивилизацией.
Это первая масштабная редакция за последние 20 лет, которая произошла на фоне мгновенного распространения информации и опасности глобальных слухов в век цифровых технологий.
Теперь важно каждое сообщение о возможном внеземном сигнале сопровождать степенью неопределенности и научными пояснениями.
В качестве примера авторы протокола привели недавнюю «тряску» из-за новостей о приближающемся к Земле объекте 3I/ATLAS, который в соцсетях быстро окрестили космическим кораблем пришельцев.
Окончательную версию документа утвердят в 2026 году.

Читайте также

Как установить контакт с инопланетянами

Антон Первушин

13.02.2021

46237

Как отыскать «братьев по разуму», которые не хотят вступать с нами в контакт?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Заклятие 4» вошло в топ самых кассовых ужасов в истории, а новый «Трон» принес Disney серьезные убытки

Новости

Топ-100 игр по версии PC Gamer. Baldur's Gate 3 заняла первое место!

Новости

Инсайдер: новый «Бегущий в лабиринте» расскажет новую историю

Новости

СМИ: ремейк Resident Evil 0 расширит сюжет и станет кинематографичнее оригинала
Пока без даты релиза.

Новости

Resident Evil, Alan Wake 2, Alien: Isolation — в IGN составили топ-10 лучших сурвайвал-хорроров
Dead Space не попал — журналисты посчитали его экшен-игрой.

Новости

Самые прибыльные «Звёздные войны» и самые провальные: Disney раскрыл цифры
Ответ не так прост, как кажется!

Новости

«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
На CrowdRepublic идёт краудфандинг.

Новости

Самые страшные фильмы ужасов с точки зрения науки. Рейтинг 2025 года
Теперь измеряют не только пульс.

Новости

В Британии студентов учат, что Толкина нужно «деколонизировать»
Якобы «Властелин колец» — часть традиции «анти-африканской антипатии».

Новости

Вышло подарочное издание «Соображария» от Николая Пегасова
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты