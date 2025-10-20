СМИ: ремейк Resident Evil 0 расширит сюжет и станет кинематографичнее оригинала





Главную роль исполнит Джон Макларен, который озвучивал Звёздного Лорда в Guardians of the Galaxy и играл в Far Cry 5. За моушен-кэпчур отвечает команда Beyond Capture Studios, ранее работавшая над ремейком Resident Evil 4 и Street Fighter 6. История останется верной первоисточнику, но получит расширенные эпизоды. Например, эпизод на поезде станет масштабнее: машинист теперь сыграет заметную роль и появится вместе с другим «таинственным героем». По данным инсайдера Dusk Golem, первым на очереди выйдет ремейк Code Veronica — ориентировочно в начале 2027 года, а Resident Evil 0 последует в 2028-м.

