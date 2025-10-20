Самые прибыльные «Звёздные войны» и самые провальные: Disney раскрыл цифры

Эксперты учли многие факторы: производственный и маркетинговый бюджеты фильмов, налоговый возврат и долю кинотеатров в кассе проката. По итогам получилась таблица, в которой учли не только чистую прибыль, но и относительную — каков процент прибыли относительно затрат. В результате победителей получилось два:
1. Изгой-один. Прибыль: 256 миллионов, или 95,4% — самый прибыльный фильм
2. Последние джедаи. Прибыль: 324 миллиона, или 94,4 %3. Пробуждение Силы. Прибыль: 500 милн, или 93,4%4. Скайуокер: Восход. Прибыль: 48,3 миллиона, или 9,9%5. Хан Соло. Убыток: –103,3 миллиона, или –4,5 %
Таким образом самый прибыльный по процентам от вложений — «Изгой», хотя самый кассовый по чистым деньгам — «Пробуждение Силы». «Скайуокер» вышел почти в ноль, а «Соло» стал единственным провалом.