КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Почему фантастика приносит миллиарды
Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые
Новости

Самые прибыльные «Звёздные войны» и самые провальные: Disney раскрыл цифры

Кот-император
20 октября 11:55
1073
1 минута на чтение
Журнал Forbes произвёл подсчёты на основе бухгалтерских документов о новых «Звёздных войнах», обнародованных концерном Disney. Ранее уже выяснилось, что «Скайуокер: Восход» стал, вероятно, самым дорогим фильмом в истории. А какой из пяти фильмов оказался самым прибыльным? Ответ не так прост, как кажется.
Эксперты учли многие факторы: производственный и маркетинговый бюджеты фильмов, налоговый возврат и долю кинотеатров в кассе проката. По итогам получилась таблица, в которой учли не только чистую прибыль, но и относительную — каков процент прибыли относительно затрат. В результате победителей получилось два:
1. Изгой-один. Прибыль: 256 миллионов, или 95,4% — самый прибыльный фильм 2. Последние джедаи. Прибыль: 324 миллиона, или 94,4 % 3. Пробуждение Силы. Прибыль: 500 милн, или 93,4% 4. Скайуокер: Восход. Прибыль: 48,3 миллиона, или 9,9% 5. Хан Соло. Убыток: –103,3 миллиона, или –4,5 %
Таким образом самый прибыльный по процентам от вложений — «Изгой», хотя самый кассовый по чистым деньгам — «Пробуждение Силы». «Скайуокер» вышел почти в ноль, а «Соло» стал единственным провалом.

Читайте также

Прокат-2019: самые кассовые и самые провальные фильмы

Алексей Ионов

28.01.2020

8265

2019-й в кинопрокате был годом крайностей. Если успех — то рекорд, если провал — то с треском. Давайте считать чужие деньги!

Почему провалился «Хан Соло» и какие выводы сделает Disney

Алексей Ионов

11.06.2018

31432

Была ли это месть фанатов за «Последних джедаев»? Или конкуренция? Или недостаток феминизма? Продолжат ли теперь снимать «Истории», и уволят ли главу Lucasfilm?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Инсайдер: новый «Бегущий в лабиринте» расскажет новую историю

Новости

СМИ: ремейк Resident Evil 0 расширит сюжет и станет кинематографичнее оригинала
Пока без даты релиза.

Новости

Resident Evil, Alan Wake 2, Alien: Isolation — в IGN составили топ-10 лучших сурвайвал-хорроров
Dead Space не попал — журналисты посчитали его экшен-игрой.

Новости

«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
На CrowdRepublic идёт краудфандинг.

Новости

Самые страшные фильмы ужасов с точки зрения науки. Рейтинг 2025 года
Теперь измеряют не только пульс.

Новости

В Британии студентов учат, что Толкина нужно «деколонизировать»
Якобы «Властелин колец» — часть традиции «анти-африканской антипатии».

Новости

Вышло подарочное издание «Соображария» от Николая Пегасова

Новости

«Сергий против нечисти» получил настольную игру

Новости

Йода изначально не был зелёным?
И намного меньше!

Новости

Только большим фанатам и со скидкой — что говорят критики о Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты