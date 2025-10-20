Топ-100 игр по версии PC Gamer. Baldur's Gate 3 заняла первое место!

Портал PC Gamer опубликовал топ-100 лучших игр, над которым в течение нескольких месяцев работали больше 30 журналистов и редакторов.
Для составления списка издание номинировало 300 игр, а потом оценивала их по трем критериям: качество, уникальность и значимость.
Первое место заняла Baldur's Gate 3, следом идет Disco Elysium, а замыкает тройку лидеров Dwarf Fortress. Также в топе засветились: «Ведьмак 3», Elden Ring, Minecraft, Helldivers 2, Fallout: New Vegas, NieR: Automata и многие другие игры.