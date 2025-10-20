КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
Безумные идеи, вырезанные из фильмов про Чужого
Топ-100 игр по версии PC Gamer. Baldur's Gate 3 заняла первое место!

Дмитрий Кинский
20 октября 19:00
317
1 минута на чтение
Портал PC Gamer опубликовал топ-100 лучших игр, над которым в течение нескольких месяцев работали больше 30 журналистов и редакторов.
Для составления списка издание номинировало 300 игр, а потом оценивала их по трем критериям: качество, уникальность и значимость.
Первое место заняла Baldur's Gate 3, следом идет Disco Elysium, а замыкает тройку лидеров Dwarf Fortress. Также в топе засветились: «Ведьмак 3», Elden Ring, Minecraft, Helldivers 2, Fallout: New Vegas, NieR: Automata и многие другие игры.
Первые топ-15 выглядят так:
  1. Baldur's Gate 3;
  2. Disco Elysium — The Final Cut;
  3. Dwarf Fortress;
  4. «Ведьмак 3: Дикая Охота»;
  5. Crusader Kings III;
  6. Stardew Valley;
  7. Caves of Qud;
  8. Balatro;
  9. Elden Ring;
  10. Red Dead Redemption 2;
  11. Doom 1993 года;
  12. XCOM 2;
  13. Kingdom Come: Deliverance 2;
  14. Baldur's Gate 2: Enhanced Edition;
  15. Half-Life 2.
С полным списком можно ознакомиться на сайте PC Gamer.

«Заклятие 4» вошло в топ самых кассовых ужасов в истории, а новый «Трон» принес Disney серьезные убытки

Ученые обновили протокол действий при контакте с внеземной цивилизацией

Инсайдер: новый «Бегущий в лабиринте» расскажет новую историю

СМИ: ремейк Resident Evil 0 расширит сюжет и станет кинематографичнее оригинала
Пока без даты релиза.

Resident Evil, Alan Wake 2, Alien: Isolation — в IGN составили топ-10 лучших сурвайвал-хорроров
Dead Space не попал — журналисты посчитали его экшен-игрой.

Самые прибыльные «Звёздные войны» и самые провальные: Disney раскрыл цифры
Ответ не так прост, как кажется!

«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
На CrowdRepublic идёт краудфандинг.

Самые страшные фильмы ужасов с точки зрения науки. Рейтинг 2025 года
Теперь измеряют не только пульс.

В Британии студентов учат, что Толкина нужно «деколонизировать»
Якобы «Властелин колец» — часть традиции «анти-африканской антипатии».

Вышло подарочное издание «Соображария» от Николая Пегасова
