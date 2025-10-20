Resident Evil, Alan Wake 2, Alien: Isolation — в IGN составили топ-10 лучших сурвайвал-хорроров

Издание IGN выпустило рейтинг из десяти лучших сурвайвал-хорроров. Первое место занял ремейк Resident Evil 2.
Многие проекты носят этот ярлык, но слишком увлекаются экшеном, чтобы по-настоящему считаться представителями жанра. Суть хорроров на выживание сводится к четырем ключевым факторам:
— Силы должны быть неравны — преимущество на стороне врага.
— Игрок исследует лабиринтные локации и решает головоломки
— Ресурсы ограничены, и их нужно грамотно распределять
— Игрок постоянно ощущает давление — будь то от преследователя или от самой атмосферы.
Лучшие сурвайвал-хорроры по мнению IGN:
10. Clock Tower
9. Silent Hill
8. Resident Evil 7: Biohazard
7. Outlast
6. Alan Wake 2
5. Amnesia: The Dark Descent
4. Resident Evil
3. Alien: Isolation
2. Silent Hill 2
1. Resident Evil 2.
Журналисты подчеркнули, что не включили Dead Space и Resident Evil 4, так как посчитали их слишком экшен-ориентированными.
