Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках
Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства
Новости

Resident Evil, Alan Wake 2, Alien: Isolation — в IGN составили топ-10 лучших сурвайвал-хорроров

Андрей Квасков
20 октября 12:25
389
1 минута на чтение
Издание IGN выпустило рейтинг из десяти лучших сурвайвал-хорроров. Первое место занял ремейк Resident Evil 2.
Многие проекты носят этот ярлык, но слишком увлекаются экшеном, чтобы по-настоящему считаться представителями жанра. Суть хорроров на выживание сводится к четырем ключевым факторам:

— Силы должны быть неравны — преимущество на стороне врага. — Игрок исследует лабиринтные локации и решает головоломки — Ресурсы ограничены, и их нужно грамотно распределять — Игрок постоянно ощущает давление — будь то от преследователя или от самой атмосферы.

Лучшие сурвайвал-хорроры по мнению IGN:

  • 10. Clock Tower
  • 9. Silent Hill
  • 8. Resident Evil 7: Biohazard
  • 7. Outlast
  • 6. Alan Wake 2
  • 5. Amnesia: The Dark Descent
  • 4. Resident Evil
  • 3. Alien: Isolation
  • 2. Silent Hill 2
  • 1. Resident Evil 2.
Журналисты подчеркнули, что не включили Dead Space и Resident Evil 4, так как посчитали их слишком экшен-ориентированными.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Все спецпроекты