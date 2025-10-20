Resident Evil, Alan Wake 2, Alien: Isolation — в IGN составили топ-10 лучших сурвайвал-хорроров





— Силы должны быть неравны — преимущество на стороне врага. — Игрок исследует лабиринтные локации и решает головоломки — Ресурсы ограничены, и их нужно грамотно распределять — Игрок постоянно ощущает давление — будь то от преследователя или от самой атмосферы.



Многие проекты носят этот ярлык, но слишком увлекаются экшеном, чтобы по-настоящему считаться представителями жанра. Суть хорроров на выживание сводится к четырем ключевым факторам: