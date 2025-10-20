КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

В Британии студентов учат, что Толкина нужно «деколонизировать»

Кот-император
20 октября 09:48
2125
2 минуты на чтение
В университете Ноттингема в Британии преподают, что книги Джона Толкина нуждаются в «деколонизации» из-за негативного изображения цветных людей во «Властелине колец». Об этом сообщает Telegraph.
Автор и преподаватель курса «Воображая Британию: Деколонизируя Толкина и прочих» доктор Оньека Нубия утверждает, что темнокожие орки и смуглые люди востока и юга Средиземья — это расовые стереотипы, изображающие африканцев как «природного врага белых людей». Его курс учит студентов «деколонизировать» литературу и «заново заселить» британские мифы и легенды. Курс Нубии также проходится по деколонизации Клайва Льюиса и других британских авторов.
В своих работах Нубия утверждает, что средневековая Британия была «населена разнообразным населением, африканцы жили в ней», но этнический шовинизм и традиции «анти-африканской антипатии» заставляют это игнорировать. Впрочем, IBTimes отмечает, что автор курса не обвиняет лично Толкина в расизме и не пытается «отменить» его.
К слову, сам Джон Толкин родился в Южной Африке и в своих письмах резко высказывался против апартеида и дурного обращения с «цветными».
Джон Р. Р. Толкин
«Чудовища и критики»
Ненависть к апартеиду пропитывает меня до костей, и превыше всего я ненавижу сегрегацию языка и литературы. И неважно, что из этого вы считаете «белым».
Джон Р. Р. Толкин
Письма, № 61, 1944
Обращение с цветными повергает в ужас едва ли не всякого приезжего из Британии, и не только в Южной Африке. К сожалению, немногие сохраняют это благородное чувство надолго.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

