Стартовал предзаказ книг по вселенным «Ужас Аркхэма» и «Сумерки Империи»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ фантастических книг по вселенным настольных игр «Ужас Аркхэма» и «Сумерки Империи» от издательства Aconyte.

Мрачный Аркхэм и далёкий космос, неописуемые монстры и галактические империи, таящийся за углом страх и уносящие вдаль приключения. Все это вы найдете в романах «Ужас Аркхэма: Ярость Н’кая», «Ужас Аркхэма: Последний ритуал» и «Сумерки империи: Расколотая бездна»!

Ужас Аркхэма: Ярость Н’кая

Приехать в Аркхэм, выкрасть мумию из музея, передать товар заказчику, получить деньги и не попасться на глаза преследователям и полиции — какой пустяк для опытной воровки! Так, во всяком случае, думала графиня Алессандра Дзордзи, соглашаясь на сделку. Однако очень скоро Алессандра понимает, что взялась за самый сложный заказ в своей жизни. И дело не только в местных бутлегерах, страховом агенте Уитлоке и ложе Серебряных Сумерек, которые стоят у неё на пути, — ей угрожает опасность совсем иного рода: нечто великое, древнее и… очень голодное.

Ужас Аркхэма: Последний ритуал

Начинающего художника приглашают в «Новую Колонию», некое творческое общество в Аркхэме. Он прибывает туда вместе с писательницей Ниной Таррингтон — и вскоре они начинают догадываться, что именно это общество стоит за местными ритуальными убийствами. Знаменитый художник-сюрреалист Хуан Хьюго Балтазар устраивает декадентские вечеринки для элиты Аркхэма — и невероятные иллюзии постепенно стирают границы между реальностью и кошмарами… Что за жуткие ритуалы скрывает «Новая Колония», кого она пытается высвободить и впустить в мир, и можно ли этому воспрепятствовать?

Сумерки империи: Расколотая бездна

Система Лициан на самых задворках Вселенной, куда сосланы капитан Феликс Дюваль и разномастная команда крейсера «Отчаянный», кажется им самым скучными местом. Здесь не происходит вообще ничего – до тех пор, пока загадочный корабль не похищает одного из гражданских. Долг службы и жажда приключений заставляют Феликса пуститься в погоню, и очень скоро выясняется, что это не просто гражданский, а учёный с отвратительным характером, способный создать ключ от всей Галактики, и пока этот пассажир находится на борту «Отчаянного», Феликсу точно скучать не придётся.

Первую книгу отправят в ноябре, другие две — в декабре и январе. Комплект из трёх обойдётся в 1650 рублей. Вдобавок можно заказать артбук «Мир игры. Ужас Аркхэма». А в качестве сверхцелей вас ждут розыгрыш настольных игр книг, а также закладки!