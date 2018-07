Свадьба Бэтмена и Женщины-кошки. Что происходит?

Уже какое-то время было известно, что во вселенной DC должна состояться пышная свадьба Брюса Уэйна и Селины Кайл. Об этом объявляли, об этом напоминали. Но за несколько дней до выхода юбилейной части комикса о Бэтмене в сети появились спойлеры от журналистов The New York Times. И из этих спойлеров следовало, что Женщина-кошка сыграет в сбежавшую невесту.

Согласно спойлерам, Селина пишет Брюсу, что их свадьба недопустима. Может ли она подарить Тёмному рыцарю счастье, зная, что в будущем он не сможет защищать Готэм так же, как раньше? Именно поэтому героиня отказывается от свадьбы, и оба персонажа остаются одни. Но ведь это логично. Бэтмен должен оставаться Бэтменом.

Так или иначе, ситуация со спойлерами, как и отмена долгожданной свальбы, крайне расстроила фанатов. Многие из них оказались разочарованы покупкой Batman vol.3 #50, который вышел через три дня после появления информации о его сюжете. А ещё через две недели в DC решили пойти читателям навстречу и позволили вернуть в магазины скандальный комикс, а также первый номер сольной серии про Селину Кайл (правда, только в некоторых изданиях). Однако не всех фанатов это успокоило.

Буквально вчера сценарист Том Кинг объявил, что из-за Batman vol.3 #50 ему поступали угрозы, в том числе смертельные. И для Comic-Con в Сан-Диего ему выделили специального телохранителя, который будет защищать автора от возможных безумных фанатов.

Because of the Batman 50 death threats they got me a bodyguard for the Con. This is David. He is presumably already very bored with endless looking for toys.

For my uh kids. pic.twitter.com/snbBYMHwcx

— Tom King (@TomKingTK) July 19, 2018